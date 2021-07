Capri, chiusa l?«Anema e Core»: multa per balli e assembramenti (Di domenica 25 luglio 2021) «Non chiedetemi della Taverna perché non rispondo. Non dico niente. Anzi no, una cosa la dico: domani (oggi, per chi legge ndr) riapriamo i battenti». Trasuda amarezza e... Leggi su ilmattino (Di domenica 25 luglio 2021) «Non chiedetemi della Taverna perché non rispondo. Non dico niente. Anzi no, una cosa la dico: domani (oggi, per chi legge ndr) riapriamo i battenti». Trasuda amarezza e...

Capri, chiusa "Anema e Core": Lembo multato per balli e assembramenti

