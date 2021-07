Capri, balli e assembramenti: chiusa la taverna “Anema e Core” (Di domenica 25 luglio 2021) balli e assembramenti, la Guardia di Finanza chiude la taverna “Anema e Core”. Il noto locale di Capri, frequentato spesso e volentieri dai vip, ha ricevuto una notifica di chiusura per aver violato le norme anticovid. Locale chiuso a Capri I finanzieri, dopo una segnalazione da parte del Codacons, hanno effettuato alcuni controlli e scoperto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 25 luglio 2021), la Guardia di Finanza chiude la”. Il noto locale di, frequentato spesso e volentieri dai vip, ha ricevuto una notifica di chiusura per aver violato le norme anticovid. Locale chiuso aI finanzieri, dopo una segnalazione da parte del Codacons, hanno effettuato alcuni controlli e scoperto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

