Capelli Olimpiadi: Tokyo 2020 vieta la cuffia per chiome afro (Di domenica 25 luglio 2021) E le acconciature Capelli delle sportive, provenienti da ogni parte del mondo, sono pronte per mostrarsi e gareggiare tra loro. Noi le ricorderemo tutte… Partendo proprio da quella di Naomi Osaka, tennista giapponese, l’ultima teodofora. È lei che accende il braciere con la fiamma olimpica. Lei e i suoi lunghi Capelli afro. Legati in alto sulla testa, sono un bouquet di treccine colorate di rosso. Il colore della bandiera giapponese… Iniziano così le Olimpiadi di Tokyo 2020. Con una nuova, eccentrica, colorata e sorprendente acconciatura Capelli. La prima di tante. In ... Leggi su amica (Di domenica 25 luglio 2021) E le acconciaturedelle sportive, provenienti da ogni parte del mondo, sono pronte per mostrarsi e gareggiare tra loro. Noi le ricorderemo tutte… Partendo proprio da quella di Naomi Osaka, tennista giapponese, l’ultima teodofora. È lei che accende il braciere con la fiamma olimpica. Lei e i suoi lunghi. Legati in alto sulla testa, sono un bouquet di treccine colorate di rosso. Il colore della bandiera giapponese… Iniziano così ledi. Con una nuova, eccentrica, colorata e sorprendente acconciatura. La prima di tante. In ...

Advertising

aleguzzetti : RT @xmintomidnight: IRAMA CHE PASSA ALLE OLIMPIADI CON “NERA COME LA TUA SCHIENA SCIOGLITI I CAPELLI E POI BALLA UN PO’ “ - _caterinaaaa_ : RT @xmintomidnight: IRAMA CHE PASSA ALLE OLIMPIADI CON “NERA COME LA TUA SCHIENA SCIOGLITI I CAPELLI E POI BALLA UN PO’ “ - onlythebravenoe : RT @xmintomidnight: IRAMA CHE PASSA ALLE OLIMPIADI CON “NERA COME LA TUA SCHIENA SCIOGLITI I CAPELLI E POI BALLA UN PO’ “ - IramaRockstar : RT @xmintomidnight: IRAMA CHE PASSA ALLE OLIMPIADI CON “NERA COME LA TUA SCHIENA SCIOGLITI I CAPELLI E POI BALLA UN PO’ “ - chevuoichesia_ : NERA COME LA TUA SCHIENA VESTITA DA SERA SCIOGLITI I CAPELLI POI BALLA UN PO' FILIPPO MONDO DOMINAZIONE ANCHE ALLE… -