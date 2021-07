Capelli elettrici: i rimedi (Di domenica 25 luglio 2021) Una piega eseguita alla perfezione, ciocche accuratamente lavorate, ciuffi ribelli disciplinati con un meticoloso lavoro di phon e spazzola. Eppure, immancabilmente, i cosiddetti capelli elettrici fanno capolino sulla testa. Leggi su vanityfair (Di domenica 25 luglio 2021) Una piega eseguita alla perfezione, ciocche accuratamente lavorate, ciuffi ribelli disciplinati con un meticoloso lavoro di phon e spazzola. Eppure, immancabilmente, i cosiddetti capelli elettrici fanno capolino sulla testa.

Advertising

EleftheriaZanne : RT @vogue_italia: Una piega fai-da-te perfetta come da parrucchiere (e in una semplice mossa) - vogue_italia : Una piega fai-da-te perfetta come da parrucchiere (e in una semplice mossa) -