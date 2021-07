Can Yaman e Diletta Leotta, parla la domestica: rivelazione incredibile! (Di domenica 25 luglio 2021) Mentre si fanno sempre più forti le voci di una rottura fra Can Yaman e Diletta Leotta, la domestica della presentatrice Dazn avrebbe fatto delle dichiarazioni clamorose, che farebbero riflettere sulla relazione fra i due. Gli sviluppi della relazione fra Can Yaman e Diletta Leotta sono senz’altro uno dei tormentoni di quest’estate. Se loro due L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 25 luglio 2021) Mentre si fanno sempre più forti le voci di una rottura fra Can, ladella presentatrice Dazn avrebbe fatto delle dichiarazioni clamorose, che farebbero riflettere sulla relazione fra i due. Gli sviluppi della relazione fra Cansono senz’altro uno dei tormentoni di quest’estate. Se loro due L'articolo proviene da Inews.it.

