Campania | 301 positivi su circa 6mila tamponi Il tasso schizza al 5%

(Di domenica 25 luglio 2021) Sono 301 idel giorno insecondo il bollettino dell’Unità di crisi della Regione. Un totale calcolato su poco meno di(per la precisione 5.958), tanto da farre ilal 5%. Nessun deceduto nelle ultime 48 ore. Per quanto riguarda la pressione ospedaliera, i posti letto occupati in terapia intensiva sono 11 su 656 disponibili (contro i 12 di ieri), mentre quelli di degenza sono 180 (ieri erano 176) su 3.160 a disposizione. Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva ...

Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: 301 Tamponi molecolari del giorno: 5.958 Tamponi antigenici del giorno: 6.481 Deceduti: 0