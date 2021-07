Calciomercato Verona: pole per Lammers dell’Atalanta. Tre club alla finestra (Di domenica 25 luglio 2021) Calciomercato Verona: pole per Lammers dell’Atalanta. L’attaccante è seguito anche da Sampdoria, Genoa e Udinese Il Calciomercato di Serie A sta entrando nel vivo e diverse squadre hanno messo gli occhi su Sam Lammers dell’Atalanta. Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, l’Hellas Verona si sarebbe aggiunto alla corsa a Lammers che è seguito anche da Sampdoria, Genoa e Udinese, al momento più defilate. I veneti sarebbero, stando alla ricostruzione del quotidiano, passati in ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 luglio 2021)per. L’attaccante è seguito anche da Sampdoria, Genoa e Udinese Ildi Serie A sta entrando nel vivo e diverse squadre hanno messo gli occhi su Sam. Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, l’Hellassi sarebbe aggiuntocorsa ache è seguito anche da Sampdoria, Genoa e Udinese, al momento più defilate. I veneti sarebbero, standoricostruzione del quotidiano, passati in ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Verona Ilicic idea low cost per il Milan: i dettagli e la risposta dell'Atalanta Un altro nome è quello di Mattia Zaccagni del Verona, sondato nel mercato invernale e per il quale ci sono stati recenti contatti con l'entourage.

Calciomercato Inter/ Previsto nuovo incontro in settimana per Nandez ... SALCEDO VUOLE RESTARE L' Inter è impegnata su più fronti in questa fase del calciomercato . I ... I due anni a Verona sono stati importantissimi per la mia maturazione, sono cresciuto. È stata un'...

Calciomercato Hellas Verona, ceduto Silvestri Corriere dello Sport Ilicic idea low cost per il Milan: i dettagli e la risposta dell'Atalanta Maignan, Giroud, Balo-Touré, i riscatti di Tomori e Tonali e il ritorno di Brahim Diaz: Milan scatenato sul mercato, ma mica è finita qui. I rossoneri ...

Inter, torna di moda il nome di Kostic: l'Eintracht avrebbe aperto alla cessione del serbo L' Inter ha cominciato a muoversi in maniera decisa sul mercato in entrata dopo aver piazzato la cessione di Achraf Hakimi al Paris Saint Germain per 71 milioni di euro, bonus inclusi, e quelle di Joa ...

