Calciomercato Serie A 2021: lunedì giorno chiave per Ronaldo e Arnautovic (Di domenica 25 luglio 2021) Dal suo rientro nei ranghi dipende il futuro del mercato della Juventus e non solo: un eventuale 'mal di pancia' di Cristiano Ronaldo , al di là delle parole fiduciose di Pavel Nedved , ... Leggi su quotidiano (Di domenica 25 luglio 2021) Dal suo rientro nei ranghi dipende il futuro del mercato della Juventus e non solo: un eventuale 'mal di pancia' di Cristiano, al di là delle parole fiduciose di Pavel Nedved , ...

Calciomercato Serie C, Piacenza: Codromaz firma fino al 2023 PIACENZA - Il Piacenza , in una nota societaria, ha ufficializzato l'arrivo del difensore Roberto Codromaz , proveniente dal Ravenna. Il giocatore ha firmato un contratto biennale. Ecco il comunicato ...

Calciomercato Serie C, Piacenza: ecco Bobb Corriere dello Sport CATANIA FEMMINILE – Mister Scuto: “Ci attende un campionato duro” Ai microfoni di calciofemminileitaliano.it, l’allenatore del Catania Femminile Giuseppe Scuto guarda avanti con fiducia dopo la meritata promozione in Serie C: “Il ricordo di questa stagione sarà sicu ...

Morto suicida Emiliano Cabrera, è il terzo calciatore in Uruguay negli ultimi 6 mesi Si è suicidato Emiliano Cabrera. Il calciatore uruguaiano aveva solo 28 anni. La notizia ha scosso tutto il mondo del calcio non solo l’Uruguay. Cabrera è il terzo giocatore uruguagio che si suicida i ...

