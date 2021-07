Calciomercato Roma: offerti 15 milioni al Barcellona per Lenglet (Di domenica 25 luglio 2021) Secondo i media spagnoli la Roma sarebbe in pressing per Clément Lenglet del Barcellona: offerta da 15 milioni La Roma in pressing su Clément Lenglet. Secondo il giornale catalano Sport il club giallorosso avrebbe offerto 15 milioni di euro per il difensore, una cifra ritenuta per ora troppo bassa dal Barcellona che ne chiede almeno 25 forte della volontà del calciatore di restare in Spagna. Se così non fosse, priorità all’Inghilterra e alla Premier League: nei giorni scorsi sondaggi anche di West Ham ed Everton. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 luglio 2021) Secondo i media spagnoli lasarebbe in pressing per Clémentdel: offerta da 15Lain pressing su Clément. Secondo il giornale catalano Sport il club giallorosso avrebbe offerto 15di euro per il difensore, una cifra ritenuta per ora troppo bassa dalche ne chiede almeno 25 forte della volontà del calciatore di restare in Spagna. Se così non fosse, priorità all’Inghilterra e alla Premier League: nei giorni scorsi sondaggi anche di West Ham ed Everton. L'articolo proviene da Calcio News 24.

