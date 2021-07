Calciomercato Milan, rischia di saltare tutto: tifosi infuriati (Di domenica 25 luglio 2021) Calciomercato Milan, una delle trattative più calde potrebbe saltare per via di un grosso ostacolo. Tutti i dettagli Il Milan continua ad essere alla ricerca di un trequartista per la prossima stagione. Hakan Calhanoglu ha cambiato sponda del Naviglio e si è accasato all’Inter di Simone Inzaghi, “cedendo” la numero 10 al rientrante Brahim Diaz. L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 25 luglio 2021), una delle trattative più calde potrebbeper via di un grosso ostacolo. Tutti i dettagli Ilcontinua ad essere alla ricerca di un trequartista per la prossima stagione. Hakan Calhanoglu ha cambiato sponda del Naviglio e si è accasato all’Inter di Simone Inzaghi, “cedendo” la numero 10 al rientrante Brahim Diaz. L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | Per #KaioJorge si profila un 'derby' tutto italiano: le ultime - DiMarzio : #Milan al lavoro per il rinnovo di #Kessie - DiMarzio : #Calciomercato | #Crotone, si lavora con l'#Inter per #Satriano e Mulattieri. #Ternana, accordo raggiunto con il… - danieletriolo : RT @PianetaMilan: Buongiorno! Queste le #primepagine dei quotidiani sportivi che troverete in #edicola questa mattina ?????? #Olimpiadi #Toky… - PianetaMilan : #Calciomercato @acmilan - Trequartista: rossoneri sulle tracce di @JulianBrandt - #ACMilan #Milan #SempreMilan… -