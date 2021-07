Calciomercato Milan – Rinnovo Vlahovic | ecco l’offerta della Fiorentina

Advertising

DiMarzio : #Milan al lavoro per il rinnovo di #Kessie - DiMarzio : #Calciomercato | Per #KaioJorge si profila un 'derby' tutto italiano: le ultime - DiMarzio : #Calciomercato | #Crotone, si lavora con l'#Inter per #Satriano e Mulattieri. #Ternana, accordo raggiunto con il… - gilnar76 : Calciomercato #Milan, Maldini pronto a blindare Theo Hernandez: le ultime #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - cmdotcom : #SerieA, i no-vax rischiano di ribloccare tutto: l'idea green pass e le situazioni di #Milan e #Inter… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

Sampdoria, Conti sempre più vicino a vestire la maglia blucerchiata: ilpotrebbe aprire al prestito La Sampdoria non molla Andrea Conti. Il terzino destro delha già palesato ...Il rinforzo più importante, attualmente, di questa sessione dilo ha realizzato ilcon l'ingaggio di un attaccante di spessore internazionale. Alla corte del Diavolo, infatti, è approdato Olivier Giroud, centravanti francese di grande ...Calciomercato Lazio: i biancocelesti sempre a lavoro per Julian Brandt, ma occhio alla concorrenza del Milan Tutt’altro che facile. Può davvero esser descritta così la trattativa tra la Lazio e Julian ...L'allarme Covid continua a spaventare il calcio italiano (e non solo). In Inghilterra hanno deciso di non far giocare chi non si vaccina. Senza discussioni.