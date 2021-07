Calciomercato Milan | nome nuovo per la trequarti

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

MILANO - Sistemate le questioni dei vice Zlatan Ibrahimovic e Theo Hernandez con gli arrivi di Olivier Giroud e Fodé Ballo - Touré (subito in gol nel test di ieri contro il Modena), per ilresta da sistemare la questione trequartista titolare , al netto del ritorno di Brahim Diaz e della maglia numero 10 scelta dallo spagnolo. In questo senso Paolo Maldini e Ricky Massara si ...PIACE IN SPAGNA - Lo spagnolo si trova molto bene ale vorrebbe restare . Intanto nelle prime uscite precampionato si sta distinguendo ma questa non è una novità. La sua struttura fisica gli ...L’Atalanta chiede almeno cinque milioni di euro per lo sloveno, ma filtra ottimismo Non è ancora chiusa la trattativa per portare Josip Ilicic al Milan. I rossoneri hanno da poco trovato il loro nuovo ...“Restano aperte molte strade per la ricerca di un altro trequartista”. Così La Gazzetta dello Sport sforna un altro nome per il Milan alla caccia del nuovo trequartista: “L ...