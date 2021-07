Calciomercato Milan – La richiesta del Manchester United per Dalot (Di domenica 25 luglio 2021) Le ultime news sul Calciomercato del Milan: Diogo Dalot primo obiettivo dei rossoneri per rinforzare la fascia destra in difesa. Il punto Leggi su pianetamilan (Di domenica 25 luglio 2021) Le ultime news suldel: Diogoprimo obiettivo dei rossoneri per rinforzare la fascia destra in difesa. Il punto

Advertising

DiMarzio : #Milan al lavoro per il rinnovo di #Kessie - DiMarzio : #Calciomercato | Per #KaioJorge si profila un 'derby' tutto italiano: le ultime - DiMarzio : #Calciomercato | #Crotone, si lavora con l'#Inter per #Satriano e Mulattieri. #Ternana, accordo raggiunto con il… - cmdotcom : #Milan, #Castillejo blocca il #mercato sulla fascia destra: Maldini spera in offerte spagnole… - JorgeAHenriques : RT @RudyGaletti: ???? Aggiornamento #KaioJorge: c'è anche il Benfica in corsa per il ????. Il club ???? ha avanzato un'offerta ufficiale al #Sant… -