Calciomercato Juve | il Borussia Dortmund punta Demiral I dettagli

Dopo un anno diFede non mi ha sorpreso, ma non era scontato che si confermasse in un contesto del genere. Quando ti vengono certe cose a un livello così alto, vuol dire che sei davvero speciale'...Commenta per primo Cristiano Ronaldo è in Italia . Poco dopo le 15 l'aereo con a bordo il portoghese è atterrato a Caselle. Da domani CR7 sarà alla Continassa, pronto a lavorare con Massimiliano ...Come anticipato da Calciomercato.it, sono giorni decisivi per il futuro di Kaio Jorge, conteso da Juventus e Milan. Il Santos ha confermato di aver ricevuto un’offerta e di essere in trattativa per la ...Messi alla Juve, Martina Maccari ha postato una una frase su Instagram la quale ha acceso gli entusiasmi del tifosi bianconeri ...