Calciomercato Genoa, vicino un attaccante dalla Turchia: le ultime (Di domenica 25 luglio 2021) Il Genoa vuole regalare una squadra ben attrezzata a Davide Ballardini per la nuova stagione: i rossoblu vicini ad un attaccante Il Genoa ha chiuso già alcune operazioni e aspetta il rientro di Goran Pandev che ha deciso di continuare per un altro anno, chiudendo la sua carriera con i tifosi. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Genoa avrebbe trovato un accordo con il Trabzonspor per l’acquisto dell’attaccante Caleb Ekuban per 2 milioni di euro. L’attaccante potrebbe firmare a breve. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 luglio 2021) Ilvuole regalare una squadra ben attrezzata a Davide Ballardini per la nuova stagione: i rossoblu vicini ad unIlha chiuso già alcune operazioni e aspetta il rientro di Goran Pandev che ha deciso di continuare per un altro anno, chiudendo la sua carriera con i tifosi. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ilavrebbe trovato un accordo con il Trabzonspor per l’acquisto dell’Caleb Ekuban per 2 milioni di euro. L’potrebbe firmare a breve. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, #Genoa | Bloccato #Ekuban del Trabzonspor. I dettagli - sportli26181512 : Genoa: accordo raggiunto per un attaccante del Trabzonspor: Il Genoa pesca in Turchia per rinforzare l’attacco....… - Cucciolina96251 : RT @SportSicilia: #calciomercato #Catania ufficiale l'ingaggio di Felipe Estrella Galeazzi, 20 anni, attaccante brasiliano con cittadinanza… - FT46LoveCatania : RT @SportSicilia: #calciomercato #Catania ufficiale l'ingaggio di Felipe Estrella Galeazzi, 20 anni, attaccante brasiliano con cittadinanza… - SportSicilia : #calciomercato #Catania ufficiale l'ingaggio di Felipe Estrella Galeazzi, 20 anni, attaccante brasiliano con cittad… -