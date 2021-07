Calciomercato Cagliari, il Besiktas vuole Godin: le ultime (Di domenica 25 luglio 2021) Il Besiktas continua il suo corteggiamento nei confronti di Diego Godin. Il problema, anche per il club turco, è l’ingaggio Il Besiktas continua la sua corte sfrenata nei confronti di Diego Godin ma, come riporta l’esperto di Calciomercato Rudy Galetti, nonostante il difensore sia particolarmente interessato alla destinazione, anche in questo caso il nodo più intricato da sciogliere è quello dell’ingaggio. Il club turco è comunque al lavoro per mandare avanti la negoziazione contando anche sul suo prestigio internazionale. I DETTAGLI SU CagliariNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 luglio 2021) Ilcontinua il suo corteggiamento nei confronti di Diego. Il problema, anche per il club turco, è l’ingaggio Ilcontinua la sua corte sfrenata nei confronti di Diegoma, come riporta l’esperto diRudy Galetti, nonostante il difensore sia particolarmente interessato alla destinazione, anche in questo caso il nodo più intricato da sciogliere è quello dell’ingaggio. Il club turco è comunque al lavoro per mandare avanti la negoziazione contando anche sul suo prestigio internazionale. I DETTAGLI SUNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News ...

Advertising

Gazzetta_it : #Inzaghi vuole #Nandez: a metà settimana l’incontro col #Cagliari - Inter : ?? | COMUNICATO Dalbert al Cagliari ?? - DiMarzio : #Inter, manca l'accordo con il #Cagliari per #Nandez - Mercato_SerieA : Cagliari: Godin vicino all’addio - Cucciolina96251 : RT @tabellamercatob: Nessun ufficialità #calciomercato #SerieB, ma un paio di affari stanno per andare in porto #Reggina: lo svincolato cen… -