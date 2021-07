Calcio, Olimpiadi Tokyo: vittorie per Francia, Giappone, Germania, Spagna e Argentina, pari tra Brasile e Costa d’Avorio (Di domenica 25 luglio 2021) Una domenica “calcistica” nel vero senso della parola, anche per quanto riguarda i Giochi Olimpici di Tokyo. In campo tutte le squadre impegnate nel torneo di Calcio, con match emozionanti, risolti davvero allo scadere, e risultati importanti che sono andati a riscrivere le classifiche dei vari raggruppamenti. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio cos’è successo oggi negli otto match del programma calcistico. Nel Gruppo A grandissimo spettacolo tra Francia e Sud Africa e punteggio finale di 4-3 per i transalpini. Dopo un rigore sbagliato di Singh in chiusura di prima frazione, la ripresa è letteralmente da fuochi d’artificio. Kodisang ... Leggi su oasport (Di domenica 25 luglio 2021) Una domenica “calcistica” nel vero senso della parola, anche per quanto riguarda i Giochi Olimpici di. In campo tutte le squadre impegnate nel torneo di, con match emozionanti, risolti davvero allo scadere, e risultati importanti che sono andati a riscrivere le classifiche dei vari raggruppamenti. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio cos’è successo oggi negli otto match del programma calcistico. Nel Gruppo A grandissimo spettacolo trae Sud Africa e punteggio finale di 4-3 per i transalpini. Dopo un rigore sbagliato di Singh in chiusura di prima frazione, la ripresa è letteralmente da fuochi d’artificio. Kodisang ...

