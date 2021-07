Calcio: Napoli, lesione al collaterale mediale per Demme (Di domenica 25 luglio 2021) I tempi di recupero saranno valutati nelle prossime settimane Napoli - Confermato il trauma contusivo - distorsivo ma con lesione di alto grado del collaterale mediale del ginocchio destro. Questo l'... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 25 luglio 2021) I tempi di recupero saranno valutati nelle prossime settimane- Confermato il trauma contusivo - distorsivo ma condi alto grado deldel ginocchio destro. Questo l'...

Advertising

SSCNapoliFeed : Napoli, l’infortunio di Demme cambia il mercato degli azzurri - sportli26181512 : Napoli, ritiro a Dimaro finito: ecco il programma dopo il rientro: L'amichevole vinta con la Pro Vercelli ha chiuso… - Diego31883 : RT @Gazzetta_it: Napoli, lungo stop per Demme: gli azzurri sul mercato - sportli26181512 : Napoli, come l’infortunio di Demme cambia il mercato a centrocampo: Napoli, come l’infortunio di Demme cambia il me… - sportli26181512 : Turrini su Osimhen: 'Quando parte palla al piede è incredibile': L'ex centrocampista azzurro: 'Non è facile da ferm… -