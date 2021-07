Calcio: Modric, 'grande gioia ritrovare mister Ancelotti' (Di domenica 25 luglio 2021) Madrid, 25 lug. - (Adnkronos) - "Sono felice di rivedere i miei compagni di squadra e mister Ancelotti dopo qualche anno, è una grande gioia averlo qui. È un grande allenatore, ha avuto tanti successi nella sua prima esperienza qui e spero che possa ripetersi". Lo dice il centrocampista del Real Madrid Luka Modric tornato dalle vacanze post Europeo e pronto a iniziare una nuova stagione con la 'camiseta blanca'. "Ho grande entusiasmo e voglia di lavorare, punto a fare bene in questa stagione. Sono molto emozionato, quasi come la prima volta", aggiunge il 35enne croato al ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 luglio 2021) Madrid, 25 lug. - (Adnkronos) - "Sono felice di rivedere i miei compagni di squadra edopo qualche anno, è unaaverlo qui. È unallenatore, ha avuto tanti successi nella sua prima esperienza qui e spero che possa ripetersi". Lo dice il centrocampista del Real Madrid Lukatornato dalle vacanze post Europeo e pronto a iniziare una nuova stagione con la 'camiseta blanca'. "Hoentusiasmo e voglia di lavorare, punto a fare bene in questa stagione. Sono molto emozionato, quasi come la prima volta", aggiunge il 35enne croato al ...

