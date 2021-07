Caduta choc nello skate alle Olimpiadi | il video diventa virale

(Di domenica 25 luglio 2021) TOKYO (Giappone) - Loboarder peruviano Angelo Caro Narvaez ha iniziato "col botto" la sua Olimpiade. Purtroppo per lui, il botto in questione è dovuto ad una rovinosaculminata con un ...

Ultime Notizie dalla rete : Caduta choc

Corriere dello Sport.it

TOKYO (Giappone) - Lo skateboarder peruviano Angelo Caro Narvaez ha iniziato "col botto" la sua Olimpiade. Purtroppo per lui, il botto in questione è dovuto ad una rovinosaculminata con un forte colpo alle "parti basse" sulla sbarra dopo il primo salto andato a buon fine. Il 21enne non è riuscito a mantenere l'equilibrio mentre cercava di riatterrare sulla tavola ...