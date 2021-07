(Di domenica 25 luglio 2021) L’attaccante del Bayern Monaco,, lo scorso anno avrebbe meritato il pallone d’oro, ma a causa della pandemia il prestigioso premio non è stato assegnato. Nell’ultimail polacco si è confermato su altissimi livelli realizzando la bellezza di quarantuno reti in ventinove partite in. Tali prestazioni sono valse ail premio didel campionato tedesco, dopo aver ricevuto la maggioranza dei voti da parte dei giornalisti sportivi per la seconda volta consecutiva. SportFace.

Advertising

Marylena_88 : RT @sportface2016: #Bundesliga, Robert #Lewandowski eletto miglior giocatore dell'ultima stagione - sportface2016 : #Bundesliga, Robert #Lewandowski eletto miglior giocatore dell'ultima stagione -

Ultime Notizie dalla rete : Bundesliga Robert

Sportface.it

Quarantuno gol in ventinove partite in. Questi i numeri grazie ai qualiLewandowski ha sbaragliato la concorrenza e si è aggiudicato il premio di miglior giocatore dell'ultima stagione in Germania. L'attaccante polacco è ...L'attaccante del Bayern MonacoLewandowski è stato votato calciatore dell'anno in Germania. E' la seconda vittoria ... Lewandowski, che ha eguagliato il record di 41 reti inche era ...Monaco, 25 lug. - Quarantuno gol in ventinove partite in Bundesliga. Questi i numeri grazie ai quali Robert Lewandowski ha sbaragliato la concorrenza e si è agg ...L'attaccante del Bayern Monaco Robert Lewandowski è stato votato calciatore dell'anno in Germania. E' la seconda vittoria consecutiva per il 32enne polacco nel riconoscimento assegnato dalla rivista K ...