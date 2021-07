Brusaferro: vaccini efficaci, andiamo avanti per convincere gli scettici (Di domenica 25 luglio 2021) 'Dobbiamo mostrare che il vaccino funziona e che le misure attuali, non particolarmente restrittive, sono possibili proprio perché il vaccino funziona' ha spiegato Silvio Brusaferro, presidente dell'... Leggi su tg.la7 (Di domenica 25 luglio 2021) 'Dobbiamo mostrare che il vaccino funziona e che le misure attuali, non particolarmente restrittive, sono possibili proprio perché il vaccino funziona' ha spiegato Silvio, presidente dell'...

