Bronzo per Odette Giuffrida nel judo, è la quarta medaglia per l'Italia (Di domenica 25 luglio 2021) AGI - Dopo l'argento di cinque anni fa a Rio, per Odette Giuffrida a Tokyo 2020 e' arrivato il Bronzo sempre nella categoria fino a 52 chilogrammi del judo. La judoka azzurra sui tatami del Nippon Budokan ha vinto per ippon la sfida che valeva la medaglia contro l'ungherese Reka Pupp. Per Odette, 26 anni di Roma, il cammino verso la medaglia d'oro era stato interrotto in semifinale quando è stata sconfitta per waza-ari dalla giapponese Uta Abe. E' la quarta medaglia nel medagliere azzurro. In precedenza la ... Leggi su agi (Di domenica 25 luglio 2021) AGI - Dopo l'argento di cinque anni fa a Rio, pera Tokyo 2020 e' arrivato ilsempre nella categoria fino a 52 chilogrammi del. Laka azzurra sui tatami del Nippon Budokan ha vinto per ippon la sfida che valeva lacontro l'ungherese Reka Pupp. Per, 26 anni di Roma, il cammino verso lad'oro era stato interrotto in semifinale quando è stata sconfitta per waza-ari dalla giapponese Uta Abe. E' lanel medagliere azzurro. In precedenza la ...

