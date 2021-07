Bronzi d'Italia brillano come l'oro: Giuffrida ‘messianica’ e Longo Borghini tutta ‘cuore’ FOTO (Di domenica 25 luglio 2021) Donne di bronzo, orgoglio d'Italia. Diverse ma ugualmente vincenti, stili differenti ma la stessa fame di medaglie. Mano sul cuore per una, nuca all'indietro e urlo di gioia per l'altra. Sono insaziabili... Leggi su feedpress.me (Di domenica 25 luglio 2021) Donne di bronzo, orgoglio d'. Diverse ma ugualmente vincenti, stili differenti ma la stessa fame di medaglie. Mano sul cuore per una, nuca all'indietro e urlo di gioia per l'altra. Sono insaziabili...

