Brescia, spari in un bar: grave un 53enne (Di domenica 25 luglio 2021) commenta Un uomo di 53 anni è stato raggiunto da un colpo d'arma da fuoco in un bar a Brescia, nel quartiere Violino. Trasportato in ospedale, sarebbe in gravi condizioni. Ancora da ricostruire la ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 25 luglio 2021) commenta Un uomo di 53 anni è stato raggiunto da un colpo d'arma da fuoco in un bar a, nel quartiere Violino. Trasportato in ospedale, sarebbe in gravi condizioni. Ancora da ricostruire la ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Brescia, spari in un bar: grave un 53enne #brescia - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Brescia, spari in un bar: grave un 53enne - angiuoniluigi : RT @leggoit: Brescia, spari in un bar: grave un 53enne - leggoit : Brescia, spari in un bar: grave un 53enne - UnioneSarda : #Brescia - Spari vicino a un bar, colpito un 53enne. Caccia al responsabile -