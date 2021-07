BPER Banca AIBVC Italia Tour 2021 A Bellaria vittoria di casa per Leonardi Moltrasio | primo sigillo per Marta Margaritelli

(Di domenica 25 luglio 2021) Al terzo tentativo ce l’hanno fatta, proprio a due passi da, esattamente al Polo Est diIgea Marina. Dopo due secondi posti è arrivato il successo alper Giuliae Silvia, rispettivamente di Rimini e Cesena. Una bellaal termine di una due giorni in cui le due beacher hanno espresso tutto il meglio del loro repertorio. Non è stata facile battere in finale la romagnola Nicol Bertozzi (della BVU), a segno nelle prime due tappe, in ...

Advertising

srossetti17 : RT @progettopelago: La #GalleriaBPERBanca espone la collezione che la banca ha raccolto nel corso del tempo all'interno della storica sede… - EliElielba : RT @progettopelago: La #GalleriaBPERBanca espone la collezione che la banca ha raccolto nel corso del tempo all'interno della storica sede… - GruppoBPER_PR : RT @progettopelago: La #GalleriaBPERBanca espone la collezione che la banca ha raccolto nel corso del tempo all'interno della storica sede… - progettopelago : La #GalleriaBPERBanca espone la collezione che la banca ha raccolto nel corso del tempo all'interno della storica s… - EliElielba : RT @GruppoBPER_PR: #Bellaria, sulla #sabbia del Polo Est Village (Via Alfonso Pinzon) altri tre giorni di grande #BeachVolley!???? #BPERBanca… -

Ultime Notizie dalla rete : BPER Banca

OPPURE se preferisci non usare PayPal ma un normale bonifico bancario (anche periodico) puoi intestarlo a: Scoop Media Edit IBAN: IT06D0538713004000000035119 () Causale: Donazione per ...OPPURE se preferisci non usare PayPal ma un normale bonifico bancario (anche periodico) puoi intestarlo a: Scoop Media Edit IBAN: IT06D0538713004000000035119 () Causale: Donazione per ...Al terzo tentativo ce l’hanno fatta, proprio a due passi da casa, esattamente al Polo Est di Bellaria Igea Marina. Dopo due secondi posti è arrivato il successo al BPER Banca AIBVC Italia Tour 2021 p ...Sarà il Polo Est di Bellaria a ospitare nel fine settimana la terza tappa del BPER Banca AIBVC Italia Tour 2021. Si torna in uno dei luoghi simbolo dello sport da spiaggia per eccellenza, tanti atleti ...