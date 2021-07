Botox in estate? Sì | per prevenire le rughe da sole

(Di domenica 25 luglio 2021) A dispetto di quel che si tende a credere, prenotare un trattamento Botox in piena estate va più che bene. Anzi: i medici estetici (vedi l’associazione spagnola SIME Spanish Society of Aesthetic Medicine, che ha di recente dedicato un approfondimento al tema) consigliano spesso alle pazienti di sottoporsi a un trattamento con tossina botulinica prima della partenza per le ferie estive. La ragione? Scongiurare il rischio di formazione delle rughe da sole nella zona che più si tende a corrugare sotto il sole, ossia fronte e contorno occhi. Abbiamo deciso di approfondire l’argomento con un esperto.

Advertising

palmieridstudio : C’è qualche piccolo inestetismo che ti crea disagio? Prima di partire per le tue vacanze, vieni a farci visita!… -

Ultime Notizie dalla rete : Botox estate

Vanity Fair Italia

Frangia: come sceglierla e portarla guarda le foto Leggi anche › Frangia 'effetto', come Carla Bruni a Cannes 2021 › Come gestire la frangia d': i consigli per averla ...... I tagli di capelli che tolgono 10 anni: i medi e corti effettoCome far risaltare il biondo ... Salty waves: come si realizzano le onde tra i capelli più belle dell'Stesso discorso anche ...