Boschi: “Benissimo introdurre il Green Pass. Ripartiamo insieme” (Di domenica 25 luglio 2021) ROMA – “Benissimo introdurre il Green Pass. Solo con il vaccino possiamo ripartire e chi si vaccina deve essere libero di andare ovunque. Per aiutare gli esercenti, i controlli siano affidati alle forze dell’ordine, a campione. Ripartiamo insieme”. Così Maria Elena Boschi (foto), parlamentare di Italia Viva, che torna a esprimere la sua favorevolezza all’utilizzo del Green Pass, annunciato pochi giorni fa dal governo. Ieri in tutta Italia si sono invece tenute manifestazioni per esprimere contrarietà a tale misura. L'articolo ... Leggi su lopinionista (Di domenica 25 luglio 2021) ROMA – “il. Solo con il vaccino possiamo ripartire e chi si vaccina deve essere libero di andare ovunque. Per aiutare gli esercenti, i controlli siano affidati alle forze dell’ordine, a campione.”. Così Maria Elena(foto), parlamentare di Italia Viva, che torna a esprimere la sua favorevolezza all’utilizzo del, annunciato pochi giorni fa dal governo. Ieri in tutta Italia si sono invece tenute manifestazioni per esprimere contrarietà a tale misura. L'articolo ...

