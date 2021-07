Bordeaux | sogno Petkovic per la panchina | c’è un ostacolo da superare

(Di domenica 25 luglio 2021) Ilè alla ricerca del sostituto di Jean-Louis Gasset: sulladel club francese potrebbe sedersi VladimirIlè alla ricerca del sostituto di Jean-Louis Gasset, che risolverà nei prossimi giorni il suo contratto con il club francese. Secondo indiscrezioni provenienti dalla Francia, il favorito per laè Vladimir, reduce da uno straordinario Europeo con la Svizzera. Il tecnico, però, dovrà discuterne con la Federcalcio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

...risultati di Champions League per l'andata del secondo turno preliminare continua il grande... nel playoff, avevano incrociato il. Sconfitto 1 - 0 in casa all'andata, il Kairat Almaty ...... ma la Lazio vuole prendere il croato (vicinissimo a 7 milioni più tre di bonus col) come ... L'indice di liquidità blocca ilInsigne, Julian Brandt esterno promesso e ogni altro ...Il Bordeaux è alla ricerca del sostituto di Jean-Louis Gasset: sulla panchina del club francese potrebbe sedersi Vladimir Petkovic Il Bordeaux è alla ricerca del sostituto di Jean-Louis Gasset, che ri ...Ha seguito le orme di Zizou al Cannes e poi al Bordeaux, lo ha sfidato da avversario al Parma. A Brema si è consacrato, dimenticando i paragoni.