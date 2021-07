BOOM! Carmen Russo e Davide Silvestri verso il Grande Fratello Vip (Di domenica 25 luglio 2021) Davide Silvestri e Carmen Russo Entrambi hanno partecipato all’Isola dei Famosi 1. Se, però, di lui si sono perse le tracce, lei, invece, ha dato una nuova spinta alla sua carriera. Ora i due potrebbero ritrovarsi sotto lo stesso tetto, quello più spiato di Italia del Grande Fratello Vip. Come anticipato da Davide Maggio, nel corso di una diretta Instagram, Davide Silvestri e Carmen Russo sono in trattativa per entrare a far parte del cast del reality di Canale 5. Il nome della showgirl desta un po’ di ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 25 luglio 2021)Entrambi hanno partecipato all’Isola dei Famosi 1. Se, però, di lui si sono perse le tracce, lei, invece, ha dato una nuova spinta alla sua carriera. Ora i due potrebbero ritrovarsi sotto lo stesso tetto, quello più spiato di Italia delVip. Come anticipato daMaggio, nel corso di una diretta Instagram,sono in trattativa per entrare a far parte del cast del reality di Canale 5. Il nome della showgirl desta un po’ di ...

Catalogna sotto pressione per il boom di contagi Corriere del Ticino BOOM! Carmen Russo e Davide Silvestri verso il Grande Fratello Vip Il nome della showgirl desta un po’ di stupore perchè Carmen ha già partecipato al GF Vip nel 2017. Tuttavia la sua partecipazione in corsa, in un’edizione molto fortunata, rimase nell’ombra. Ora Alfo ...

