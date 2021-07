Bonus vacanza per chi fa il vaccino: la cifra erogata e i dettagli (Di domenica 25 luglio 2021) Bonus vacanza per i cittadini italiani che intendono vaccinarsi: a quanto ammonta la cifra erogata e tutti i dettagli del caso. Getty ImagesPremiare gli onesti che si vaccinano, aiutare il turismo ed evitare che il virus si diffonda sempre più: ha tre obiettivi la proposta del deputato di Forza Italia Sestino Giacomoni. Avanzata durante un’audizione del ministro dell’Economia Daniele Franco in merito alla riforma fiscale tenuta davanti alle Commissioni Finanze riunite di Camera e Senato. La proposta prevede l’erogazione di mille euro per chi si è vaccinato. Soldi da spendere in ... Leggi su vesuvius (Di domenica 25 luglio 2021)per i cittadini italiani che intendono vaccinarsi: a quanto ammonta lae tutti idel caso. Getty ImagesPremiare gli onesti che si vaccinano, aiutare il turismo ed evitare che il virus si diffonda sempre più: ha tre obiettivi la proposta del deputato di Forza Italia Sestino Giacomoni. Avanzata durante un’audizione del ministro dell’Economia Daniele Franco in merito alla riforma fiscale tenuta davanti alle Commissioni Finanze riunite di Camera e Senato. La proposta prevede l’erogazione di mille euro per chi si è vaccinato. Soldi da spendere in ...

Advertising

SF_RL_Featuring : RT @lucabattanta: fanno calare la domanda e poi vogliono il bonus per la vacanza ? Ci sono o ci fanno? - Cardocan1 : @lbianchetti @DocThomas Anch'io sono nella vostra condizione, e ho qualche dubbio anche sui risultati del bonus vacanza. - c_falleri : @lbianchetti Impiegata in un quattro stelle , i clienti che esibiscono il bonus vacanze potrebbero tranquillamente… - LucediStella333 : Deputato Giacomoni, chi li vuole 1000€ di bonus per andare in vacanza, se si vaccina? ?? Come diceva il buon Toto: “Ma mi faccia il piacere” - EmyRoyaleagle : RT @lucabattanta: fanno calare la domanda e poi vogliono il bonus per la vacanza ? Ci sono o ci fanno? -