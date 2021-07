Bonomi: "Green Pass in azienda? Troveremo un accordo I sindacati contrari non tutelano la salute dei lavoratori" (Di domenica 25 luglio 2021) "Il governo sta ascoltando tutti per farsi un quadro della situazione. C’è un aumento di contagi legato alla variante Delta e anche a Confindustria ha chiesto delle valutazioni, che abbiamo dato in una nota scritta". Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 25 luglio 2021) "Il governo sta ascoltando tutti per farsi un quadro della situazione. C’è un aumento di contagi legato alla variante Delta e anche a Confindustria ha chiesto delle valutazioni, che abbiamo dato in una nota scritta". Segui su affaritaliani.it

