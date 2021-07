Bomba day, al via il disinnesco della bomba americana: sfollate 2500 persone (Di domenica 25 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – “Già dalle prime ore del mattino sono al lavoro, in Prefettura, per assicurarmi che tutto vada nel migliore dei modi. Seguirò passo passo sia l’evacuazione che i lavori di rimozione e brillamento dell’ordigno bellico”. Così il sindaco di Avellino, Gianluca Festa nel giorno del bomba day. Nella fase dell’operazione di bonifica l’area verrà controllata da droni e l’eventuale presenza di intrusi comporterà la sospensione dell’intervento la cui ultimazione è prevista per le 17:00-18:00. “Sono circa 2500 i cittadini interessati dall’evacuazione – spiega Claudia Campobasso della ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 25 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – “Già dalle prime ore del mattino sono al lavoro, in Prefettura, per assicurarmi che tutto vada nel migliore dei modi. Seguirò passo passo sia l’evacuazione che i lavori di rimozione e brillamento dell’ordigno bellico”. Così il sindaco di Avellino, Gianluca Festa nel giorno delday. Nella fase dell’operazione di bonifica l’area verrà controllata da droni e l’eventuale presenza di intrusi comporterà la sospensione dell’intervento la cui ultimazione è prevista per le 17:00-18:00. “Sono circai cittadini interessati dall’evacuazione – spiega Claudia Campobasso...

Advertising

anteprima24 : ** Bomba day, al via il disinnesco della bomba americana: sfollate 2500 persone ** - pijaminie : buongiorno, oggi da me è il bomba day, ossia fanno esplodere un ordigno della seconda guerra mondiale per cui non p… - irpiniatimes1 : Bomba day, Festa: “A lavoro per assicurarmi che tutto vada nel migliore dei modi” - ottochannel : Avellino, attese e paure per il bomba day - ottopagine : Bomba Day, le raccomandazioni del sindaco Festa #Avellino -