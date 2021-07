Bologna, domani è il giorno del nuovo attaccante! (Di domenica 25 luglio 2021) Il Bologna ha finalmente raggiunto l’accordo con Marko Arnautovic. Arnautovic domani a Bologna per le visite mediche L’attaccante austriaco é in arrivo dallo Shangai SIPG per circa 3 milioni di euro. Marko Arnautovic è atteso domani in Romagna per le visite mediche. Se tutto andrà bene il classe 1989 firmerà subito il contratto con il Bologna e si metterà immediatamente a disposizione di Mihajlovic. Per il giocatore è pronto un contratto fino al 2024, probabilmente il ragazzo indosserà la maglia numero 9 che ieri è stata lasciata libera durante l’amichevole del Bologna con la ... Leggi su rompipallone (Di domenica 25 luglio 2021) Ilha finalmente raggiunto l’accordo con Marko Arnautovic. Arnautovicper le visite mediche L’attaccante austriaco é in arrivo dallo Shangai SIPG per circa 3 milioni di euro. Marko Arnautovic è attesoin Romagna per le visite mediche. Se tutto andrà bene il classe 1989 firmerà subito il contratto con ile si metterà immediatamente a disposizione di Mihajlovic. Per il giocatore è pronto un contratto fino al 2024, probabilmente il ragazzo indosserà la maglia numero 9 che ieri è stata lasciata libera durante l’amichevole delcon la ...

