Bollettino Veneto oggi | contagi | morti e guariti domenica 25 luglio

Il Bollettino dell'emergenza Coronavirus del Veneto aggiornato domenica 25 luglio 2021. Nuova giornata di analisi della curva epidemiologica nella Regione Veneto, tra le zone più colpite nel corso dell'emergenza Covid-19. E' stato diramato il consueto Bollettino che fotografa la situazione sul territorio: ebbene, nella giornata di oggi si registrano 507 nuovi contagi, 1 morto, tamponi molecolari ancora da comunicare, 12 (+1) ricoverati in terapia intensiva, 160 (-1) ricoverati negli altri reparti.

