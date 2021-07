Bollettino Lombardia oggi | contagi | morti e guariti domenica 25 luglio

(Di domenica 25 luglio 2021) Ildell’emergenza Coronavirus dellaaggiornato a252021. Continua ininterrottamente il lavoro di analisi della curva epidemiologica della Regione, il territorio italiano più colpito fin dall’inizio dell’emergenza Covid-19. La Regione, come di consueto, ha reso noti i dati relativi ae ricoverati sul territorio. Nella giornata odierna si segnalano 461 nuovi, 1 morto, 12.209 tamponi molecolari, 63, 27 ricoverati in terapia intensiva, 150 ricoverati negli altri ...

È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 25 luglio sulla ... per quanto riguarda le vittime se ne registrano: 33.816 in11.631 in Veneto 7.579 in Campania ...Covid Italia di oggi, domenica 25 luglio, con dati e news della Protezione Civile - ... I numeri sulla pandemia di coronavirus da, Toscana, Veneto, Lazio, Campania e Sicilia e l'...Dall'inizio dell'epidemia il totale dei casi è 368.624. I morti rimangono 11.699. LOMBARDIA VENETO Resta sempre alto il conteggio quotidiano dei nuovi contagi Covid in Veneto. Sono 507 i nuovi ...Bollettino Coronavirus Italia ... (Sky Tg24 ) I tamponi sono stati 40.206 contro i 36.163 di ieri. In Lombardia, dall’inizio dell’epidemia di Covid-19, sono risultate positive al Sars-CoV-2 848.855 ...