Bollettino Covid oggi, domenica 25 luglio: contagi, morti, guariti regione per regione (Di domenica 25 luglio 2021) E’ stato reso noto il Bollettino sull’emergenza Coronavirus aggiornato a domenica 25 luglio 2021 per quel che riguarda il territorio nazionale. Continua il lavoro di analisi della curva epidemiologica del nostro Paese, alle prese con la complessa lotta all’epidemia di Covid-19. I dati aggiornati, regione per regione, sono contenuti nel nuovo Bollettino. oggi si registrano 4.743 nuovi contagi, 7 morti, 1.001 guariti, 76.064 tamponi molecolari, 178 in terapia intensiva, ... Leggi su sportface (Di domenica 25 luglio 2021) E’ stato reso noto ilsull’emergenza Coronavirus aggiornato a252021 per quel che riguarda il territorio nazionale. Continua il lavoro di analisi della curva epidemiologica del nostro Paese, alle prese con la complessa lotta all’epidemia di-19. I dati aggiornati,per, sono contenuti nel nuovosi registrano 4.743 nuovi, 7, 1.001, 76.064 tamponi molecolari, 178 in terapia intensiva, ...

Advertising

borghi_claudio : Il nostro SPERANZA vuol pensare di cancellare libertà fondamentali in un giorno in cui il bollettino (da cancellare… - Open_gol : ?? I dati sull'epidemia in Italia - Mintauros1 : RT @EmilioBerettaF1: Ultim'ora 17.00 Covid, il bollettino di oggi: 4.743 casi e 7 morti. Tasso positività sale al 2,7% - NewSicilia : +++BOLLETTINO COVID+++ Ecco la situazione #Covid in #Sicilia #Newsicilia - VincenzoDeLuca : ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA (25 luglio 2021) Ecco l’aggiornament… -