Bollettino Covid Italia e Lombardia del 25 luglio: 4.743 nuovi casi e 7 decessi (Di domenica 25 luglio 2021) Sono 4.743 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 5.140. Sono invece 7 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 5 ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 25 luglio 2021) Sono 4.743 i positivi ai testindividuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 5.140. Sono invece 7 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 5 ...

Advertising

borghi_claudio : Il nostro SPERANZA vuol pensare di cancellare libertà fondamentali in un giorno in cui il bollettino (da cancellare… - infoiteconomia : Bollettino covid: in Piemonte zero morti e 97 nuovi casi, 8 in provincia di Alessandria - MilanPress_it : Il bollettino odierno ?? - moliseweb : BOLLETTINO #25LUGLIO, 0 POSITIVI SU 98 TAMPONI PROCESSATI, NESSUN DECESSO, 0 GUARITI #Bollettino #25luglio #molise… - Libero_official : Oltre 4mila positivi e 7 morti nel #bollettino #Covid del 25 luglio. Il generale #Figliuolo: 'Cosa succede a fine m… -