Bollettino Covid del 25 luglio: 4743 contagi, 7 morti. Farmacie in tilt: “Ci chiedono tutti il green pass” (Di domenica 25 luglio 2021) Sono 4.743 i nuovi contagi da coronavirus in Italia (ieri 5.140), secondo il Bollettino di domenica 25 luglio diramato dalla Protezione Civile. Da ieri si sono registrati 7 morti (ieri erano 5) che portano a 127.949 il totale delle vittime da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 176.653 tamponi, con un tasso di positività al 2,68%. Le persone ricoverate in ospedale con sintomi sono 1.392, in aumento (+52) rispetto ai 1.340 di ieri, mentre sono 178 i ricoverati in terapia intensiva (+6 da ieri), con 16 ingressi nelle ultime 24 ore. I guariti rispetto a ieri sono 1.001, da inizio pandemia ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 25 luglio 2021) Sono 4.743 i nuovida coronavirus in Italia (ieri 5.140), secondo ildi domenica 25diramato dalla Protezione Civile. Da ieri si sono registrati 7(ieri erano 5) che portano a 127.949 il totale delle vittime da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 176.653 tamponi, con un tasso di positività al 2,68%. Le persone ricoverate in ospedale con sintomi sono 1.392, in aumento (+52) rispetto ai 1.340 di ieri, mentre sono 178 i ricoverati in terapia intensiva (+6 da ieri), con 16 ingressi nelle ultime 24 ore. I guariti rispetto a ieri sono 1.001, da inizio pandemia ...

borghi_claudio : Il nostro SPERANZA vuol pensare di cancellare libertà fondamentali in un giorno in cui il bollettino (da cancellare… - cocchi2a : RT @Virus1979C: Covid, il bollettino di oggi: 4.743 casi e 7 morti. Tasso positività sale al 2,7%. - AndreD81 : RT @DomaniGiornale: ??#Covid19, nelle ultime 24 ore 7 morti e 4.743 nuovi contagi in Italia. - SecolodItalia1 : Bollettino Covid del 25 luglio: 4743 contagi, 7 morti. Farmacie in tilt: “Ci chiedono tutti il green pass”… - sscalcionapoli1 : Coronavirus, il bollettino della Campania: 301 positivi e nessun deceduto -