Bollettino Covid | 7 morti e 4 743 casi | tasso positività sale al 2 | 7%

(Di domenica 25 luglio 2021) Sono 7 le vittime nelle ultime 24 ore, secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute. Sono 4.743 i nuovicon 176mila tamponi processati, con ildicheal 2,7%. Mille i guariti. Iin Italia dall’inizio dell’epidemia sono 4.317.415, i127.949. I dimessi ed i guariti sono invece 4.123.209. Gli attualmente positivi sono 66.257, in aumento di 3.734 unità nelle ultime 24 ore. Sono 178 gli ingressi in terapia intensiva (+6 rispetto a ieri), mentre 1.392 sono i ricoverati con sintomi (+52)

Dopo i report a tre cifre dei giorni scorsi, ilodierno scende nuovamente sotto quota ... I DATI PER PROVINCIA I casi difin qui accertati in Calabria, comprese le guarigioni ...Nessun decesso di persona positiva al test del- 19 è stato comunicato dall'Unità di Crisi della Regione Piemonte. Il totale rimane quindi 11.699 deceduti risultati positivi al virus, così ...Aumenta il numero di pazienti Covid ricoverati nei reparti (150), stabile quello dei ricoverati in terapia intensiva (27). Ecco i dati del bollettino Covid della Lombardia di domenica 25 luglio 2021.Diminuiscono i nuovi positivi ma aumenta sensibilmente la curva dei contagi da Coronavirus in Campania: oggi il virus fa registrare 301 positivi su 5.958 tamponi ...