Beni confiscati alle mafie, Battipaglia e Baronissi sul podio della trasparenza

Tempo di lettura: 6 minutiSalerno – Beni confiscati alle mafie: sui 66 Comuni che hanno pubblicato l'elenco è stato costruito un ranking mediato regionale: su una scala da 0 a 100, la media è pari a 51.4 punti. La Provincia di Benevento risulta la più "virtuosa" con 58.9 seguita da Salerno 56.9 e Caserta 51.3. Sotto la media regionale le province di Napoli (47.7) e Avellino (42.3). A livello comunale ottime le performance di Melizzano (Bn) con 98.2; Battipaglia (in foto) 94.3; Baronissi, Afragola (Na) e Castel Volturno (Ce) con 91.3. "Un Comune su due poco trasparente sui ...

