Bekaert: Fim Cisl chiede proroga al 31 ottobre degli incentivi alla ricollocazione dei lavoratori

Nella riunione è stato evidenziato che dei 318 addetti in forza a Bekaert nel giugno 2018, sono stati 268 ad aderire al piano di ricollocazione (gli altri sono andati in pensione o hanno scelto altre strade)

Ultime Notizie dalla rete : Bekaert Fim Bekaert, prorogare gli incentivi alla ricollocazione Prorogare almeno fino al 31 Ottobre gli incentivi alla ricollocazione dei circa 100 lavoratori ex Bekaert ancora in Naspi, che scadono il 31 Luglio. E' la richiesta che la Fim - Cisl Toscana lancia dall'incontro svoltosi oggi a Firenze ed a cui hanno preso parte il segretario generale della Fim ...

