Beffa per la riapertura degli stadi: in Serie A solo la Juventus può raggiungere il 50%

La nuova stagione di Serie A rivedrà, finalmente, il ritorno degli spettatori allo stadio. Il governo Draghi ha infatti stabilito le regole per consentire la riapertura parziale degli stadi al pubblico. Gli impianti sportivi potranno avere il 50% della capienza e i tifosi per entrare dovranno avere il green pass.

Apertura degli stadi: solo la Juventus può raggiungere il 50% della capienza

Eppure non è finita qui. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, all'interno del Dpcm ...

