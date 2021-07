Beckham ad Amalfi | fermato e interrogato dalla Guardia di Finanza

Advertising

VanityFairIt : Papà #Beckham chiamato a rapporto! -

Ultime Notizie dalla rete : Beckham Amalfi

Imprevisto per Daviddurante le sue vacanze italiane. Stando a quanto riporta il The Sun, con tanto di foto dei paparazzi, lo sportivo è stato interrogato dalla Guardia di Finanza dopo che i suoi figli minorenni " ...In vacanza in Italia, ospiti di uno yacht super lusso ormeggiato nella zona di, i due figli dell'ex calciatore e di Victoria(la quale sembra non fosse presente) sono stati visti ...Per il sex symbol e ex calciatore però non solo mare, sole e relax anche problemi con la finanza. Secondo quando riporta il tabloid inglese The Sun , David Beckham sarebbe stato interrogato dalla fina ...L'ex calciatore inglese David Beckham dalla Guardia di Finanza. Il figlio Cruz ha provato a guidare una moto d'acqua ad Amalfi.