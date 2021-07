Beautiful anticipazioni | Flo riuscirà a liberarsi prima che sia troppo tardi?

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 25 luglio 2021) Siete pronti per scoprire tutto quello che succederà nella puntata diin onda domani, 26 luglio 2021? Come sempre tornano le nostreche ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap di Canale 5, una puntata tutta da non perdere. I colpi di scena non sono mancati questa settimana: chi si aspettava che Steffy facesse un drammatico incidente in moto e che alla guida del mezzo ci fosse proprio Bill…E chi si aspettava che Sally, dopo aver legato Flo a un termosifone, andasse da Wyatt per elemosinare qualcosa da lui? Gli ha chiesto di passare una notte insieme: ha un solo obiettivo, restare incinta. Ma come andranno a ...