Beautiful Anticipazioni 26 luglio 2021 | Sally tenta di sedurre Wyatt Lo Spencer cederà?

(Di domenica 25 luglio 2021) Scopriamo insieme lee la Trama didel 26. Nella Puntata in onda su Canale 5, mentre Flo è tenuta prigioniera in casa didalla dottoressa Escobar, la Spectradi...

Leamericane disvelano che stanno per essere sganciate alcune bombe a Los Angeles. Il passato segreto del dottor John 'Finn' Finnegan (Tanner Novlan) sta per essere rivelato. Il ...puntatadi lunedì 26 luglio 2021 :Beautiful, anticipazioni 26 luglio: nuova avvincente puntata della soap. Si seguirà sempre la vicenda di Sally, Wyatt e Flo. Beautiful, anticipazioni 26 luglio: Flo scrive a Wyatt di aiutarla sulle mu ...La figlia di Ridge, nei prossimi episodi in onda in America, conoscerà una parte della storia del suo futuro marito e non mancheranno arrivi inaspettati ...