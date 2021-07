Beautiful anticipazioni 26 luglio 2021, il piano di Flo per liberarsi (Di domenica 25 luglio 2021) Flo vuole impedire che sali mette in atto il suo piano così, nella puntata di Beautiful di lunedì 26 luglio 2021, la Fulton riesce a scrivere dei messaggi per Wyatt sulla biancheria intima di Sally, con la speranza che il giovane se ne accorga quando la Spectra metterà in atto il suo piano. Infatti il giovane Spencer si accorge delle scritte e non esitare a chiedere a Sally delle spiegazioni in merito a quello che ha letto. Ovviamente l’aspetto andrò nel panico. Che cosa succederà a questo punto? Episodio in onda su Canale 5 alle ore 13:45 in contemporanea in diretta streaming su Mediaset Play. Dello ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 25 luglio 2021) Flo vuole impedire che sali mette in atto il suocosì, nella puntata didi lunedì 26, la Fulton riesce a scrivere dei messaggi per Wyatt sulla biancheria intima di Sally, con la speranza che il giovane se ne accorga quando la Spectra metterà in atto il suo. Infatti il giovane Spencer si accorge delle scritte e non esitare a chiedere a Sally delle spiegazioni in merito a quello che ha letto. Ovviamente l’aspetto andrò nel panico. Che cosa succederà a questo punto? Episodio in onda su Canale 5 alle ore 13:45 in contemporanea in diretta streaming su Mediaset Play. Dello ...

