Beach volley, World Tour 2021 Sofia. Trionfo azzurro! Scampoli/Bianchin concedono il bis in Bulgaria (Di domenica 25 luglio 2021) Erano state loro a vincere a ottobre l'ultimo torneo del World Tour per l'Italia e sono ancora loro a riportare il tricolore sul gradino più alto del podio del circuito mondiale. Un successo forse anche previsto ma mai facile da ottenere, quello ottenuto nel torneo 1 stella di Sofia in Bulgaria da Margherita Bianchin e Claudia Scampoli che lo scorso anno avevano ottenuto il loro primo successo a Vilnius in Lituania e oggi hanno concesso il bis aggiudicandosi il torneo con grande autorità. In semifinale la coppia italiana Scampoli/Bianchin ha battuto 2-0 ...

