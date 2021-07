Beach volley | Olimpiadi Tokyo Pronostici rispettati nella seconda giornata | unica sorpresa Lili Elsa

(Di domenica 25 luglio 2021) Una vittoria e due sconfitte per l’Italia deldi esordio di tutti i binomi azzurri sulla sabbia olimpica di. Lupo/Nicolai confermano la loro vocazione olimpica vincendo un incontro molto complicato, in rimonta, 2-1 (19-21, 21-19, 15-13) contro i vice campioni del mondo tedeschi Thole/Wickler. Nello stesso girone tutto facile per i polacchi Kantor/Losiak che hanno superato 2-0 (21-15, 21-14) la coppia di casa Gottssu/Shiratori. Avvio poco brillante, invece, per l’altra coppia maschile italiana, composta da Rossi e Carambula che non sono riusciti ad avere ragione della ...

Advertising

Gazzetta_it : Lupo e Nicolai battono i vicecampioni del mondo Thole-Winckler #Fipav #Tokyo2020 - Corriere : Carambula, lo «skyball» e 007 I segreti della battuta più spettacolare del beach volley - Handwriting01 : RT @sportface2016: #GiochiOlimpici #Tokyo2020, #beachvolleyball: gli azzurri #CarambulaRossi iniziano con una sconfitta, Gibb/Bourne pass… - VERSEWJE : splash cioè in una piscina? a mare? a giocare a beach volley? - Noninfluente : RT @animalieve1: Beach volley maschile e femminile. Chiedo la par condicio nelle divise -

Ultime Notizie dalla rete : Beach volley

Debutto vincente per Lupo - Nicolai nel torneo dimaschile ai Giochi di Tokyo. La coppia azzurra , argento a Rio 2016, ha battuto i tedeschi Thole/Wickler per due set a uno: 19 - 21, 21 - 19, 15 - 13.Adrian Carambula ed Enrico Rossi sconfitti in due set da Jacob Gibb/Tri Bourne al debutto nel torneo olimpico dia Tokyo 2020. Gli azzurri lottano ma non riescono a ribaltare l'inerzia del match dopo un avvio molto deciso della coppia statunitense. Il veterano Gibb (45 anni) guida alla perfezione ...Una vittoria e due sconfitte per l’Italia del beach volley nella giornata di esordio di tutti i binomi azzurri sulla sabbia olimpica di Tokyo. Lupo/Nicolai confermano la loro vocazione olimpica vincen ...L’oriundo italo-uruguayano che gioca in coppa con Rossi è famoso per il suo servizio originale: lo scopo è disorientare gli avversari con una palla lanciata altissima e dalla traiettoria non facilment ...