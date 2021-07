Beach Volley, Olimpiadi Tokyo: Nicolai: “Consapevoli della nostra forza”, Lupo: “La strada è ancora lunga…” (Di domenica 25 luglio 2021) Nel torneo maschile di Beach Volley dei Giochi Olimpici di Tokyo, ottimo esordio per Paolo Nicolai e Daniele Lupo, capaci di avere la meglio, dopo un match tiratissimo, dei vice campioni mondiali Thole-Wickler con il punteggio di 2-1 (19-21, 21-19, 15-13 i parziali). I nostri due portacolori torneranno in campo martedì 27 luglio per affrontare la coppia di casa Gottsu-Shiratori, mentre per il momento hanno avuto modo di raccontare le loro emozioni dopo la sfida odierna. Le parole di Paolo Nicolai ai taccuini di FIPAV: “Dal campo è stata davvero una bella partita da giocare, tirata con le ... Leggi su oasport (Di domenica 25 luglio 2021) Nel torneo maschile didei Giochi Olimpici di, ottimo esordio per Paoloe Daniele, capaci di avere la meglio, dopo un match tiratissimo, dei vice campioni mondiali Thole-Wickler con il punteggio di 2-1 (19-21, 21-19, 15-13 i parziali). I nostri due portacolori torneranno in campo martedì 27 luglio per affrontare la coppia di casa Gottsu-Shiratori, mentre per il momento hanno avuto modo di raccontare le loro emozioni dopo la sfida odierna. Le parole di Paoloai taccuini di FIPAV: “Dal campo è stata davvero una bella partita da giocare, tirata con le ...

